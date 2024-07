Genitori condannati per la violenza sessuale commessa dal figlio minorenne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze – Il tribunale civile di Firenze ha emesso una sentenza destinata a fare scuola, condannando idi un sedicenne per ladalnei confronti di una compagna di liceo. Il giovane, già condannato in sede penale per aver aggredito sessualmente la ragazza nel ripostiglio della scuola nel 2015, ha portato i suoia dover rispondere civilmente per la mancata educazione al rispetto della donna. Il risarcimento è stato quantificato in 27mila euro. La senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, ha commentato favorevolmente la sentenza, definendola “esemplare”.