F1 GP Ungheria | Norris accetta l’ordine di scuderia e lascia passare Piastri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Pazzesco finale del GP diall’Hungaroring: LandoOscarche va a vincere la gara. Il britannico della McLaren ha ‘to’ditoil compagno di squadra che a inizio gara lo aveva beffato in partenza.negli ultimi 10 giri della gara si trovava al comando e aveva la possibilità di prendersi una vittoria fondamentale in vista del campionato piloti, con Verstappen che, complice il proprio errore, è uscito dalla lotta al podio. Dopo alcune battute via radio con il box, Lando ha deciso di gettare le asce di guerra e le ambizioni personali per favorire il team e regalare la prima vittoria al compagno di squadra: “Pensiamo al nostro campionato”, ha detto al muretto via radio.