F1 GP Ungheria 2024 griglia di partenza | risultati qualifiche pole Lando Norris

(Di domenica 21 luglio 2024) Ladidel GP d’di F1, tredicesima tappa del Mondiale: ecco idellesul circuito dell’Hungaroring. La pioggia rischia di scombussolare tutto ed è gran bagarre per conquistare laposition, andiamo dunque a scoprire ladicompleta con le dieci file sul tracciato ungherese.e la McLaren sono favoriti, ma occhio ovviamente a Max Verstappen. Chi conquisterà laposition? Q1 – L’australiano Daniel Ricciardo (RB), con il tempo di 1’17?050 ha chiuso in testa le Q1 del Gp d’. Secondo posto per Lewis Hamilton (Mercedes) a 37 millesimi, terzo il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull) con lo stesso tempo di Hamilton. Quarto Carlos Sainz (Ferrari) a 194 millesimi, quinto Alexander Albon (Williams), sesto Nico Hulkenberg (Haas), settimo Lance Stroll (Aston Martin).