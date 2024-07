Ciclismo il palmares di Tadej Pogacar Già 4 Grandi Giri e 6 Classiche Monumento Ora il Mondiale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)ha vinto il Tour de France 2024, ma è solo l’ultimo dei successi di una carriera già faraonica a neanche ventisette anni. L’alfiere della UAE Emirates sta riscrivendo la storia dele lo sta facendo dominando ogni corsa. Forte come in questo 2024 lo sloveno non era mai stato e dopo le ultime due cocenti sconfitte proprio alla Grande Boucle subite da Jonas Vingegaard, ha rilanciato stupendo tutti e dichiarando di voler fare la doppietta con il Giro d’Italia. Detto, fatto. Abbiamo imparato a conoscerlo, che quando si espone e punta il mirino su qualcosa, difficilmente fallisce il colpo. Che sia una tappa, una classica, un grande giro o anche una sfida con un amico. Il classe 1998 si è rivelato al mondo nel 2019 con il terzo posto alla Vuelta, nella sua prima corsa di tre settimane della carriera.