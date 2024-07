Che malattia aveva Robin Williams?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 21 luglio 2024)era affetto da una gravedegenerativa, la demenza a corpi di Lewy. Lo ha rivelato la vedova dell’attore, Susan Schneider, dopo la morte dell’uomo, che si tolse la vita nel 2014, all’interno del docu-film’s Wish. La notizia è stata accertata dopo l’autopsia che ha rivelato un cattivo stato del tessuto cerebrale. Susan ha iniziato da quel momento a fare attivismo e divulgazione per sensibilizzare quante più persone possibile su questo tipo di patologia. In diverse interviste rilasciate, Schneider ha raccontato del calvario vissuto dal compagno davanti a una prima diagnosi sbagliata, quella del morbo di Parkinson, diversi mesi prima della sua morte. “La sua andatura era lenta e claudicante. A volte non riusciva a muoversi e, quando ne usciva, era frustato.