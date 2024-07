Roma ai domiciliari per droga continuava a spacciare | in casa 130 000 euro | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 luglio 2024). Servizi interforze di controllo straordinario “ad alto impatto” contro illegalità e degrado in via della Stazione Tuscolana e aree limitrofe. Tre le persone arrestate e 1 denunciata. Oltre 250 le persone controllate. Sequestrate svariate dosi di cocaina, hashish e crack, nonché 130.000in contanti. Operazione ad alto impatto in zona Tuscolana – (ilcorrieredellacitta.com) Controlli ad alto impatto a. L’attività, voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’arresto di 3 persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Identificate, in totale, 250 persone e eseguite verifiche su 118 veicoli. Controllate anche numerose attività della zona, con l’accertamento di violazioni amministrative per un totale di oltre 6.000