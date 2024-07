Pesi elettorali Gravina proverà a proporre alla Serie A il 20% Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Ieri in assemblea laA ha impugnato l’emendamento della Figc suielettoriali. Il presidente della Federcalciovorrebbe evitare lo scontro e starebbe meditando di offrireLega il 20%. Scrive ladello Sport: “Gabriele, il numero uno della Federcalcio, sta cercando di chiudere il cerchio ed evitare ogni tipo di scontro che, soprattutto in caso di sua ricandidatura, non gli converrebbe. «Riconosciamo l’importanza dellaA», le sue parole nella conferenza dopo l’approvazione dei regolamenti, arrivata però senza il sì diA eB e che ha portatofine i club della massimacalcistica a impugnare la delibera di lunedì scorso”.