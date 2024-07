Migranti le vittime e gli schiavisti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 luglio 2024) La vicenda di Satnam Singh, lasciato morire senza soccorso nelle campagne di Latina, è solo un aspetto del problema del «caporalato» in agricoltura. Da Bologna a Foggia le inchieste raccontano come, a sfruttare le persone arrivate clandestinamente da Asia e Africa, siano spesso connazionali dei lavoratori. In una crescente, agghiacciante perdita di umanità. Sono lupi travestiti da agnelli. Spremono il sangue dei connazionali facendo affari sulla pelle dei poveri cristi arrivati fin qui dai confini del mondo. Li abbracciano per accoltellarli meglio. La narrazione dei «brava gente» si schianta, come una nave di legno marcio, contro gli scogli dell’avidità e della ferocia.