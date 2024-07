Lui non sarà più tuo | trama cast e curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 20 luglio 2024) Lui nonpiù tuo:sulL’ossessione amorosa è una tematica che si ripresenta spesso al cinema e che nel tempo è stata alla base diaffermatisi come grandi cult, prevalentemente di genere thriller. Titoli come Attrazione fatale, Unfaithful – L’amore infedele, Closer e Il ragazzo della porta accanto hanno ognuno a modo loro esplorato questo argomento, proponendo racconti su ciò che può accadere quando in una coppia vige un rapporto disfunzionale. Un altro, meno noto, su tale tema è Lui nonpiù tuo. Diretto dalla regista Christie Will Wolf, questo affronta in particolar modo l’incapacità di una delle due parti di una coppia nel lasciare andare l’altro. L’interruzione di un rapporto sentimentale, se non propriamente gestito, può infatti portare i coinvolti a forme di follia molto pericolose quando non letali.