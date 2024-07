Lino si è fatto un occhio nero a causa di Alessia? Scoop dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 20 luglio 2024)la messa in onda della scorsa puntata distanno trapelando sul web alcune segnalazioni che riguardano soprattutto. I due hanno lasciato la trasmissione separatamente, tuttavia, sembrerebbe cheil programma ci siano stati dei risvolti interessanti su di loro. Ecco cosa è emerso in queste ore. La clamorosa segnalazione suLa storia d’amore traè davvero volta al termine. Filippo Bisciglia ha annunciato che le cose tra loro non sono ancora concluse, sta diche nella prossima puntata vedremo nuovi sviluppi. Ad ogni modo, sul web stanno trapelando delle segnalazioni piuttosto interessanti sul conto dei due ragazzi.