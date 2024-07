Israeleabbiamo colpito obiettivi militari Houthi in Yemen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Israele ha rivendicato l'attacco al porto di Hodeida, nello, che ha provocato un vasto incendio. Aerei da guerra israeliani hanno"poco fadel regime terrorista deglinell'area del porto di Hodeida in", ha detto il portavoce militare israeliano spiegando che l'attacco "è in risposta alle centinaia di attacchi condotti contro Israele nei mesi recenti", fra cui il drone che haTel Aviv uccidendo una persona. Il premier israeliano, Banyamin Netanyahu, ha quindi lanciato il suo monito: "Chiunque desideri vedere un Medio Oriente stabile e sicuro dovrebbe opporsi all'asse del male iraniano e sostenere la lotta di Israele contro l'Iran e le sue metastasi: sia nello, sia a Gaza, sia in Libano, ovunque". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu. "Questa operazione - ha aggiunto - haa 1.800 km dai nostri confini.