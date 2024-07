Idratarsi e mangiare molta frutta E’ il segreto per resistere all’afa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) La settimana appena trascorsa ha fatto registrare un caldo record, con punte oltre i quaranta gradi in tutto il territorio modenese. Anche nella prossima settimana l’ondata di calore continuerà a portare temperature roventi che possono costituire un serio pericolo per la salute. E’ dunque opportuno conoscere i rimedi e gli accorgimenti da prendere, specialmente tra i soggetti più fragili come bambini, anziani o persone con patologie preesistenti. A rilanciare l’allarme sulle possibili ripercussioni che l’aumento delle temperature può avere sui cittadini è stato il dottor Geminiano Bandiera (nella foto), direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza - Urgenza e del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Baggiovara: "Gli accorgimenti, come ogni anno, mirano a tutelare la salute dei nostri cittadini.