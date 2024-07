Classifica Tour de France 2024 ventesima tappa | Pogacar dominatore Vingegaard distanza Evenepoel Ciccone 10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Tadejha ribadito il proprio strapotere alde, vincendo in maniera prepotente la. Il fuoriclasse sloveno ha risposto all’attacco di Jonase insieme sono andati a riprendere Richard Carapaz, non ha dato nemmeno un cambio al danese e poi quando mancavano 200 metri al traguardo posto in cima al Col de la Couillole ha piazzato l’affondo decisivo per conquistare il quinto successo parziale in questa edizione della Grande Boucle. Un atteggiamento apparso sportivamente poco brillante da parte del capitano della UAE Emirates, che domani conquisterà ildeper la terza volta in carriera e firmerà la storica doppietta Giro-nello stesso anno, riuscita per l’ultima volta nella storica a Marco Pantani nel 1998.