Booliron quando la Riviera romagnola era l’epicentro dell’hip hop | È stato uno spartiacque indelebile

(Di sabato 20 luglio 2024) C’èun momento in cui laè statahop in Italia. Niente cellulari nella tuta gold. Né jeans Amiri o Richard Mille al polso. Ma, soprattutto, niente autotune a dopare il flow. Eppure tutto quel mondo urban-patinato, che oggi monopolizza le classifiche a suon di bitch e money – scolpendo l’immaginario e l’estetica della gen Z – ha una radice comune. Il crocevia porta un nome iconico e coordinate piuttosto precise sulla carta geografica: Rimini. La west coast italiana, con le sue lunghe spiagge e i locali alla moda, a cavallo degli anni ’80 e ’90 diventa luogo fertile per molte contaminazioni e cambia per sempre l’underground italiano. Parola di, il docufilm dell’esordiente Francesco “Kambo” Figliola, che in 75 minuti prova a tratteggiare proprio le radici di quel mondo.