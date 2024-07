Biagini primo hurrà tra i big

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Una vittoria liberatoria, la prima tra i professionisti. Con dedica. E’ quella di Federico, reggiano 20enne, alla stagione d’esordio nel ciclismo che conta con la Vf Group Bardiani Csf Faizanè. Si è imposto nella seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta e si è anche piazzato al comando della classifica degli sprint dei traguardi volanti, primato evidenziato dalla maglia rossa e bianca. "Sono molto felice del risultato, vincere è stato liberatorio perché questa prima stagione da professionista è iniziata con un po’ sfortuna", spiega Federico. "Ho attaccato in salita insieme a Edoardo Zamperini, poi ci siamo ritrovati in un gruppo formato da cinque atleti. Sapevamo che avremmo avuto la possibilità di giocarcela fino alla fine. Ho anticipato la volata dando il tutto per tutto. Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia e un pensiero va ad André Drege.