Bascula in base a un algoritmo indecifrabile | Senaldi spiana Carlo Calenda | Video

(Di sabato 20 luglio 2024) Prima l'abbraccio in campo, all'Aquila alla Partita del cuore. L'abbraccio è quello tra Matteo Renzi ed Elly Schlein. Poi l'intervista dello stesso Renzi, che propone un'alleanza con tutti, dal Pd, suo ex partito, al M5s. Insomma, qualcosa a sinistra si muove. Ma, ex alleato del leader di Italia Viva e a sua volta leader di Azione, non gradisce. E tanto per cambiare picchia durissimo proprio contro Renzi. Di tutto ciò se ne parla a In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, dove nella puntata di venerdì 19 luglio, ospite in collegamento, ecco Pietro, condirettore di Libero. Telese riflette: "I simboli non arrivano mai casualmente. A me non colpisce Renzi, che sente il vento della Francia e si sta riposizionando.