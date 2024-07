Atp Gstaad 2024 Berrettini show | supera in due set Tsitsipas e vola in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Un grande Matteobatte per la prima volta in carriera Stefanose si qualifica per ladel torneo ATP 250 di. Terzain carriera sulla terra rossa in Svizzera e quarta vittoria (sempre in due set) in una settimana finora da incorniciare. 7-6 7-5 il punteggio del match, cheha conquistato in 1h42? di gioco, servendo in maniera fantastica (7 ace, 91% di punti vinti con la prima e zero palle break concesse). Dopo tre sconfitte in altrettanti confronti contro il greco, Matteo riesce finalmente ad estrometterlo e a regalarsi la secondain stagione a livello Atp dopo quella vinta a Marrakech. Inse la vedrà contro il francese Quentin Halys, partito addirittura dalle qualificazioni e capace di raggiungere l’atto conclusivo del torneo.