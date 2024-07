Anticipazioni Beautiful dal 21 al 27 luglio 2024 | il segreto di Bill

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024)Spencer nasconde da tempo un clamorosoche verrà finalmente svelato nel corso della prossima settimana di programmazione di. Intanto, Liam sarà perplesso di fronte alla possibilità che Thomas torni a collaborare con Hope e, durante un pranzo con Wyatt, dirà al fratello di essere felice di aver convinto la moglie a tenere fuori dalla sua vita lo stilista. Poco dopo, però, Hope, stando alledal 21 al 27, comunicherà a Liam di aver deciso di riconfermare Forrester nel team di “Hope for the Future”. Il giovane Spencer sarà scioccato per quella notizia e chiederà spiegazioni alla consorte. La giovane Logan, a quel punto, spiegherà che ha dovuto reintegrare Thomas per non dover essere costretta a rinunciare alla sua amatissima linea di moda.