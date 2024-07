Alla dottoressa Renata Shkjezi i pazienti rimasti senza medico di base

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Dal 1 agosto i cittadini che risultano ancora in carico ai due medici di Lodi pensionati (dottor Bricchi e dottor Mazzoleni) in quanto non hanno trovato disponibilità di scelta di un nuovodi famiglia, saranno affidatiche ha accettato l’incarico di sostituto finoindividuazione di untitolare. La costante ricerca di una soluzione da parte della Asst di Lodi ha portato a questo primo risultato che consente di chiudere, dopo poche settimane, l’ambulatoriotemporaneo situato nell’ospedale Maggiore (ultimo giorno di attività il 31 luglio). L’attività ambulatoriale del nuovoverrà svolta nello studio, precedentemente occupato dai medici in pensione, in piazza Gobetti 1 A a Lodi.