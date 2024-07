Alga tossica l’emergenza è passata Ma resta alta l’allerta a Marina di Massa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024)di, 20 luglio 2024 – L’unicellulare Ostreopsis Ovata si ‘ritira’ nella cella didicentro, quella a sud del pontile, anche se la presenzacomunque. Le seconde analisi del mese effettuate da Arpat nella giornata di mercoledì hanno infatti registrato una netta diminuzione della concentrazione rispetto ai giorni precedenti: dai circa 470mila cellule per litro, quindi 47 volte oltre il limite di allerta, i nuovi campionamenti hanno riscontrato una presenza di 11.440 cellule per litro in colonna d’acqua. Dato che sisopra il valore di 10mila, siamo ancora in fase di allerta ma almeno èquella di emergenza, che scatta quando la densità della fioritura supera le 30mila cellule per litro. Sotto controllo tutte e tre le altre celle della costa massese.