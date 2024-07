Usa2024 Trump | Dio mi è stato accanto non dovrei essere qui

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (askanews) – “Sono qui solo per grazia di Dio onnipotente”, ha dichiarato Donaldripercorrendo i dettagli del tentato omicidio nel corso del suo discorso alla Convention dei Repubblicani dopo aver accettato la nomination per la corsa alla Casa Bianca. “Nonqui stasera”, ha dettoe la folla ha iniziato a urlare: “Sì, lo sei!” Il miliardario ha esaminato i dettagli del tentato omicidio, dicendo che è sopravvissuto solo perché ha mosso la testa: “La cosa sorprendente è che prima dello sparo, se non avessi mosso la testa in quell’ultimo istante, il proiettile dell’assassino avrebbe perfettamente centrato il bersaglio e io stasera non sarei qui. Non staremmo insieme”.