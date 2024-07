Una sicurezza tra i pali Adesso c’è Vasquez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Piazzato il primo colpo in attacco con l’arrivo dall’Inter di Sebastiano Esposito, in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, ecco l’ufficialità del nuovo portiere azzurro che va a prendere il posto di Elia Caprile. Ieri, infatti, l’Empoli ha chiuso la trattativa con il Milan per l’estremo difensore colombiano classe 1998 Devis, che arriverà con l’ormai consueta formula del prestito con diritto di riscatto a poco meno di un milione di euro. Titolare nella parte finale della scorsa stagione di Serie B con l’Ascoli,ha nell’istinto, nell’esplosività muscolare e nella reattività tra ile sue doti migliori.resterà da capire se come secondo rimarrà Perisan o se il club azzurro dovrà tornare sul mercato visto che sul portiere friulano ci sono le attenzioni di alcune società cadette, prima fra tutte la Sampdoria dell’ex diesse azzurro Accardi.