Ultime Notizie Roma del 19-07-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno mondiali per un guasto informatico califato paralizzato tutti i computer del pianeta questa mattina i sistemi informatici hanno subito un grave e malfunzionamento media a forti negozi enti pubblici sono entrati completamente in tilt il problema è stato causato dalla società di software antivirus che secondo gli esperti della BBC avrebbe rilasciato poi un aggiornamento che non avrebbe sortito gli effetti sperati esponenti dell’ azienda di software hanno comunicato di aver individuato risolto il problema secondo la BBC nel mondo sono stati cancellati circa 1400 voli 50 solo a Fiumicino ad Olbia si è proceduto con l’accettazione manuale dei lavori al check-in torniamo in Italia il virus West Nile fa la sua prima vittima è morta all’ospedale di Pordenone dove Era ...