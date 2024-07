Toti Wittgenstein e Nietzsche

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non dico il test psicoattitudinale, ma ai magistrati bisognerebbe porre una domanda secca: megliodiceva che “il mondo è la totalità dei fatti”, ossia non è composto da cose che esistono (oggetti, principii astratti, leggi) bensì da eventi che si verificano (la penna è sul tavolo, la saggezza è appannaggio degli anziani, la tal legge è in vigore dal tale anno).diceva invece che “non esistono fatti, solo rappresentazioni”, ossia la connessione fra le cose all’interno di un evento viene determinata dall’occhio e dal cervello di chi osserva.