Tenta un furto in casa scoperto fugge in macchina con i complici ma si schianta | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Monza, 17 luglio 2024 – Sorpreso mentreva di entrare in un appartamento per svaligiarlo. Con guanti, radiolina collegata con ie un'auto rubata su cui hato la fuga salvorsi contro un'altra. La polizia di Stato, con l’aiuto di una signora molto coraggiosa, haun cittadino albanese sorpreso mentre cercava di entrare in un appartamento per commettere unal quartiere San Fruttuoso a Monza. Fa caldo e la signora aveva alzato la tapparella ed è stato così che durante la notte ha udito degli strani rumori provenire dal balcone della propria stanza da letto. Insospettitasi, ha immediatamente chiamato la polizia. In quel preciso istante ha visto sul proprio balcone i piedi di un uomo che, inginocchiatosi, stavando di sollevare la tapparella.