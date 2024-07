Roma Marca | sfuma En-Nesyri prossimo all’accordo col Fenerbahce di Mourinho

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Lasta per vederre l’obiettivo Youssef En-: il centravanti marocchino di proprietà del Siviglia, infatti, secondo quanto riportasarebbe vicinissimo al, che deve riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Edin Dzeko. Il club turco sta finalizzando l’accordo con gli andalusi (18 milioni di euro più 3 di bonus l’offerta, 20 milioni di base fissa la richiesta), per poi passare alla firma del contratto da parte del classe ’97 per un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. A conferma dell’accordo ormai imminente, En-non ha preso parte all’allenamento odierno.En-coldiSportFace.