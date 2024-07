Renzi | Con Schlein Conte e gli altri unica alternativa a Meloni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA – Un’alleanza cone gli? “Non facciamola lunga: non solo è possibile ma è anche l’per evitare che ci teniamo per lustri Giorgiacon sorelle, cognati e compagnia cantante”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, al Corriere della sera. “La maggioranza è divisa su tutto, dalla politica estera ai vaccini per i bambini. Però sta insieme grazie al potere, perché usa il potere, senza pudore. L’è semplice: subire o reagire. Per reagire va costruita l’dichiarando chiusa la stagione dei veti e mettendo insieme i voti”, ha aggiunto l’ex premier. “Forte del successo alle europee, il Pd diha detto: vogliamo costruire l’e per farlo non mettiamo veti. Questo significa che cade il veto che su di noi era stato messo nel 2022.