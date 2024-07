Renga e  Nek sabato 20 luglio a Pordenone

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo il positivo via con il rapper e cantautore Mr. Rain, il calendario delLive 2024 entra ufficialmente nel vivo con il concerto delle star del pop italiano FrancescoFilippo Nek Neviani, protagonisti in esclusiva regionale sul palco del Parco San Valentino domani,20. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare i successi dei repertori di entrambi gli artisti, canzoni che hanno emozionato diverse generazioni. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .