Quesada | Maradona sarebbe stato un mediano di mischia formidabile

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il ct dell’Italia, Gonzalo, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. «Questo sport crea legami che fanno la differenza. Diventi una persona migliore, se impari il piacere di essere utile a chi ti sta vicino». 50 anni, metà dei quali trascorsa in Francia. Nipote di un italiano nato a Trieste, figlio di un famoso profumiere. Grande amico di Diego: «Dell’Italia mi colpi la sensazione di resa dopo 10 minuti contro All Blacks e Francia» Perché il rugby? «Papà giocatore, poi allenatore. Mi portava sul campo che cominciavo a camminare, e nel club: la mia seconda famiglia, una casa sicura dove ho scoperto che questa è una disciplina diversa. Qualcosa di più che uno svago: una vera formazione umana, un aiuto per i ragazzi e i genitori, un progetto comune. L’università, quindi la palestra e il rugby.