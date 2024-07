Pugno duro nel Regno Unito per i blocchi stradali Dure condanne agli attivisti del clima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le azioni degli “del” fanno discutere da tempo in tutto il mondo. Dal danneggiamento delle opere d’arte all’inquinamento (!) di tratti di fiumi, sino ad arrivare a quelle che per le persone comuni sono le “dimostrazioni” più dannose e difficili da accettare: i. A questo proposito, si è concluso in Inghilterra il processo a cinquedell’organizzazione “Just Stop Oil“, accusati di avere interrotto il traffico sull’autostrada M25 e di avere partecipato a una videochiamata in cui cercavano di raccogliere più adesioni possibile per mettere in atto il loro piano. L’obiettivo del blocco stradale era di protestare contro l’esplorazione del Mare del Nord alla ricerca di giacimenti nuovi di petrolio e gas. Al termine del procedimento giudiziario, le autorità hanno usato ildi ferro contro gli