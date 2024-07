LIVE F1 GP Ungheria 2024 in DIRETTA | scatta la FP2! Sainz e Leclerc vogliono confermare le buone sensazioni della FP1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Entrano in pista anche le due Ferrari. Tutti con le gomme medie per il momento. 17.02 In azione Hulkenberg, le Sauber, Magnussen, le Alpine e le Aston Martin 17.01 Subito i primi piloti in pista. Condizioni meteo: 48° per quanto riguarda l’asfalto, 31° per l’atmosfera. Vento quasi assente. 17.00 SEMAFORO VERDE!!LA FP2 DEL GP D’!! 16.58 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto all’Hungaroring! 16.56 In casa McLaren, invece, Norris e Piastri sono partiti senza troppi squilli di tromba, con la consapevolezza di avere a disposizione una monoposto pronta a vincere anche nel tracciato magiaro. 16.53 La Mercedes, a differenza del solito, non ha brillato nella FP1. Vedremo a questo punto se Hamilton e Russell saranno in grado di cambiare marcia nella FP2, ricordando che arrivano da 2 vittorie di fila. 16.