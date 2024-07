LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | Escalona vince con un tempone i 110 ostacoli! Di Fabio domina la marcia bronzo Inzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Falsa partenza, tutto da rifare. 20.41 Terminata la presentazione delle finaliste dei 100 metri femminili. Atlete sui blocchi. 20.40 Giornata italiana che però non è affatto terminata. Saranno ben due gli azzurrini che proveranno una difficilissima impresa nei 100 metri maschili. 20.38 Si inizia con la gara femminile, senza italiane al via. Questa la star list: 1 1465 RANKL Timea Switzerland SUI 1 JAN 2008 11.82 11.82 367 2 1145 DESIR Nell Great Britain & Northern Ireland GBR 7 MAR 2008 11.65 11.65 256 3 1554 STEPANIUK Uliana Ukraine UKR 2 OCT 2007 11.60 11.60 279 4 1089 OTT Miia Estonia EST 19 APR 2007 11.44 11.44 134 5 1024 VELICHKOVA Radina Bulgaria BUL 15 DEC 2007 11.47 11.47 165 6 1130 LAPORAL Shade France FRA 7 DEC 2007 11.55 11.55 287 7 1161 ANOCHILI Lena Germany GER 1 JAN 2007 11.56 11.