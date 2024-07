La cultura ‘risorge’ | libri cinema e eventi dal vivo al centro dei consumi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 - L'offertale torna a pesare in Italia. E' quanto emerge dal Libro Bianco di ImpresaItalia-Confcommercio sulla spesa e sui comportamenti didi beni e servizili in Italia, presentato al MEET Digital Culture Center di Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, evento patrocinato da Fondazione Fiera Milano. I dati degli ultimi cinque anni, infatti, mostrano un sistemale resiliente nonostante il contraccolpo della pandemia. Il riposizionamento dei consumatori è in parte dovuto ad un'offerta svecchiata che guarda alla digitalizzazione. L'approccio ai prodottili, dunque, offre al pubblico flessibilità nel tempo e nello spazio. Il, contro ogni aspettativa, sembrerebbe risorto: il 43% degli italiani sceglie i film in sala per la capacità di generare emozioni, per fare un esempio calzante.