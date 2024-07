Incendio in un appartamento a Santa Marinella | coniglietto nano salvato dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 19 luglio 2024 – Alle ore 7 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a, in via della Colonia per unin un. Giunti sul posto con l'equipaggio della 17A e l'autoscala S17 in quanto l'abitazione era al terzo piano di uno stabile. Il rapido arrivo dei Vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento hanno fatto sì che l'rimanesse confinato al ripostiglio dell'abitazione e che lenon si propagassero. Fortunatamente non si sono registrati feriti e i pompieri hanno riconsegnato nelle mani della proprietaria unche rimasto all'interno dell'in.