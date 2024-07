Il 73% degli adulti italiani adotta stili di vita pericolosi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una recente indagine rivela che il 73%segue almeno uno stile discorretto e potenzialmente dannoso per la salute. Nello specifico, il 19%è un fumatore abituale, il 33% è sedentario e non pratica alcuna forma di attività fisica, e il 15% consuma alcol in modo eccessivo. Questi comportamenti possono aumentare significativamente il rischio di insorgenza del cancro. Per affrontare questa emergenza sanitaria, la Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha lanciato una nuova campagna nazionale intitolata "Tumori, Scegli La Prevenzione".La campagna Realizzata con il contributo non condizionante di Daiichi Sankyo Italia, la campagna mira a promuovere abitudini salutari tra la popolazione di tutte le fasce d'età, con un focus particolare sulle donne.