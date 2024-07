Friedkin-Everton salta tutto | i proprietari della Roma rinunciano all’acquisto del club

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’non entrerà nelGroup, il gruppo che fa capo alla famiglia dei. Nelle ultime ore è arrivata la fumata nera in merito all’operazione con la quale la famigliavoleva acquistare l’espandendosi anche in Premier League. L’affare sembrava concluso nel mese di giugno, le due parti erano entrati in una fase di negoziazioni esclusive, ma da un comunicato congiunto si apprende che l’operazione èta definitivamente. “A seguito di un periodo di contrattazioni esclusive, le discussioni tra la Blue Heaven Holdings e ilGroup sul passaggio di proprietàquota di maggioranza dell’si sono concluse e ilGroup non completerà l’acquisto del