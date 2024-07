Dl salva-casa Camera approva | ok sanatorie e microappartamenti

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con 155 voti favorevoli, 79 contrari e 9 astensioni lahato il decreto '' su cui ieri l'Aula di Montecitorio aveva rinnovato la fiducia al governo. Il decreto passa ora all'esame del Senato per la conversione in legge che deve avvenire entro il 28 luglio.Il provvedimento interviene sul testo unico in materia di edilizia introducendo importanti novità: sanatoria per lievi irregolarità edilizie, ma anche per "variazioni essenziali" con il superamento della doppia conformità e sanzioni ridotte; via libera ai micro appartamenti di 20 metri quadri; procedure semplificate per il cambio di destinazione d'uso, anche per locali al piano terra e seminterrati; possibilità di recuperare i sottotetti anche se non sono rispettate le distanze minime tra gli edifici; soglie di 'tollerabilità' per superfici, altezze e cubature che non rispettano il progetto.