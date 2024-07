Corruzione a Venezia Brugnaro | Pronto per la mia Via Crucis Pd | Ora si paragona a Gesù

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Sonoalla mia Via”. Così ha affermato il sindaco diLuigi, con indiretto riferimento all’inchiesta perin cui è indagato, aprendo stamane il Consiglio della città Metropolitana, convocato a Ca’ Corner. È la prima volta checompare in pubblico, da quando si è aperta l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che vede 23 persone indagate. “Qualcuno stasera – ha aggiunto riferendosi all’apertura del ponte votivo per il Redentore – griderà Barabba. Speremo no i me metà in croce“, ha concluso in dialettono. “Il sindacoarriva arsi anella speranza che i cittadini non scelgano Barabba: o è confuso e non conosce la Bibbia, oppure dovrebbe ancora una volta avere l’umiltà di non fare paragoni ma semplicemente chiedere scusa per quello che sta facendo passare alla nostra città”.