Corea del Nord Kim incontra delegazione militare russa

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il leaderno Kim Jong Un hato laguidata dal vice ministro della Difesa Alexey Krivoruchko. Lo ha riferito, riporta la Tass, la stazione radiofonica statale Voice of Korea. Durante l'incontro è stata discussa la necessità della cooperazionetra la Repubblica Popolare Democratica die la Federazionenel sostenere la sicurezza reciproca. Kim ha sottolineato la solidarietà con la Russia nel contesto dell'operazionein Ucraina e ha espresso sostegno alle forze armate russe che lottano per "la giustizia e per la protezione dei diritti sovrani e la sicurezza del Paese".