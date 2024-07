Cambio di Comando dell’Operazione EU Naval Force Mediterranean IRINI

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Contrammiraglio Stefano Turchetto ha ceduto ilEUNAVFOR MEDal Contrammiraglio Valentino Rinaldi al cospetto del Generale Robert Brieger, Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea (Ue). La cerimonia, tenutasi presso il quartier generalea Roma, è avvenuta alla presenza del sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti, accompagnata dall’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa. “Dopo tre anni intensi, possiamo dire che l’Operazione EUNAVFOR MEDè ora in una fase di piena maturità operativa”, si legge in un comunicato stampa della Missione.è una delle operazioni militari più complesse ed importanti dell’Ue nell’ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune dell’Unione.