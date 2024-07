Baseball prosegue la crisi dell’Italia | ultimo posto alla Harleem Week Così Los Angeles 2028 è già una chimera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’Italia terminerà, ormai è assodato, al sesto ela Haarlem2024. Sesta su sei partecipanti, dopo che la finale 5°-6°si è risolta in una discesa agli inferi senza via d’uscita contro quella Spagna che era stata nettamente battuta nel girone. 10-3 in quel caso il punteggio, 4-13 in questo. Facciamo un passo indietro. Com’è anche quasi inutile ricordare, gli Europei del 2023 avevano rappresentato, se non un punto di non ritorno, qualcosa di molto simile. Mai l’Italia era finita tanto in basso nella rassegna continentale: già fuori dopo il primo girone, in un anno nel quale tutte le gerarchie delsono state sconvolte, compreso anche il dominio olandese visto che il titolo è andato proprio a quella Spagna che, in Haarlem, ha fatto una grande fatica. Softball, l’Italia valeva una medaglia ai Mondiali.