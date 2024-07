A Rock in Roma 2024 | il 20 luglio Cristiano De André all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024)inè il palco scelto per un omaggio diDEal padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali: il 20) il cantautore si esibirà per la tappana del “De#De– Best Of Live Tour”. I biglietti sono disponibili suin.com, su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Il progetto “Decanta De” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “Decanta De– Vol. 1” (2009), “Decanta De– Vol. 2” (2010) e “Decanta De– Vol. 3” (2017) e “Decanta De– Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.