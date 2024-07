Ultim’ora Napoli c’è l’accordo con l’Everton per la cessione di Lindstrom | la formula

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono ore di fermento per il mercato in uscita del, che sembra essere entrato nel vivo. Raggiuntoconper ladi. Ilè da alcuni giorni al lavoro per piazzare i vari esuberi prima di poter ritornare ad agire sul mercato in entrata. Sulla lista dei partenti ci sono diversi azzurri, tra cui Jesper. Nei giorni scorsi si è accesa la trattativa traed Everton per ladell’esterno danese, ed in serata è stato raggiuntototale., accordo raggiunto conper ladiSi è accesso all’improvviso il mercato in uscita del. Come riporta Sky Sport, ilhanno raggiuntoper il trasferimento diin Premier League. Ladell’affare trovata tra i club è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.