UFFICIALE – Cabal niente Inter e la Juventus scommette | ecco a quali cifre

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’ha deciso di arrestarsi e laha approfittato: adesso l’arrivo in bianconero di Juan David. Di seguito tutti i dettagli dell’accordo e le. SCOMMESSA – Juan Davidsembrava poter rispecchiare le caratteristiche ricercate dall’per il nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi. La trattativa col Verona era avviata, ma la dirigenza nerazzurra non ha affondato il colpo, considerando eccessivamente oneroso il prezzo d’acquisto di un calciatore comunque piuttosto acerbo. Nel frattempo lasi è insinuata, colpendo senza troppe riserve e disposta a sborsare la cifra richiesta pur di ottenerlo. Il club bianconero, che ha praticamente scommesso su un prospetto come, adesso ufficializza la chiusura dell’operazione col Verona.