The Begin si rinforza con Umek e Larizza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un acquisto e una conferma negli ultimi giorni per Ancona. Il volto nuovo nella Theè quello di David, schiacciatore triestino, che può giocare da opposto e in banda., classe 1998, ha scoperto il volley a 14 anni nella scuola di pallavolo Coselli a Trieste, dove ha disputato le prime stagioni giovanili e la D. Poi ha indossato le maglie dello Sloga Tabor, sempre a Trieste, in B per due anni, raggiungendo anche le finali nazionali con l’Under 19 e l’Under 20. La sua carriera è proseguita ad Alessano in A2, a Modica in A3, a Bergamo in A2, mentre le ultime tre stagioni ancora in A3 lo hanno visto protagonista con Vivibanca Parella Torino e Personal Time Volley Team Club San Donà, con cui in questa stagione ha raggiunto la finale playoff promozione.