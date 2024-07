Sullivan Diouf Camarda Mastantuono Moore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-18 12:06:57 Il web non parla d’altro: Se sei abbastanza bravo, sei abbastanza grande, così si dice. Lamine Yamal ha sicuramente fatto entrambe le cose, essendo stato nominato Giovane Giocatore del Torneo dopo aver aiutato la Spagna a vincere il Campionato Europeo in Germania domenica scorsa, diventando sia il più giovane giocatore che il più giovane marcatore nella storia della competizione. Il prodigio del Barcellona ha anche segnato il gol del torneo quando la Spagna ha battuto la Francia in semifinale ed è stato inserito nella squadra del torneo UEFA dopo aver fornito quattro assist, il massimo del torneo, tra cui il gol di apertura nella finale contro l’Inghilterra. Niente male per un ragazzo che ha compiuto solo 17 anni sabato, ma siamo andati avanti, ormai è già un’icona globale. Dove sono le prossime generazioni di 14, 15 e 16enni, vi sento gridare.