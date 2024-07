Parigi 2024 dalla break dance all' arrampicata | tutte le nuove sfide olimpiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ai Giochi Olimpici non c'è posto per tutti gli sport dell'universo mondo, per questo esiste una rigida selezione all'ingresso. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) li deve valutare e testare in quella che viene considerata la prova generale degli World Games, i Giochi Mondiali, una sorta di laboratorio di sperimentazione per verificare che gli sport abbiano il giusto seguito e siano appetibili prima di passare alle selezioni. Due cose sono certe. La prima è che ogni nuova disciplina debba essere approvata almeno sette anni prima dell'edizione in cui verrà inserita. La seconda è che una piccola quota “sport pazzi” è assicurata a ogni città ospitante. Ancheavrà la sua. E forse è perfino più generosa che in passato, segnale dell'apertura del CIO verso gli sport che piacciono ai giovani più giovani, «l'esercito del surf», come cantò Piotta.