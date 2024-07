Orari Formula 1 Gp d’Ungheria 2024 | dove e quando vedere prove libere qualifiche e gara Sky Now Tv8

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Torna la1. Budapest sarà la casa del prossimo weekend di motori (dal 19 al 21 luglio) valido per il tredicesimo Gran Premio della stagione: un giro di boa in Ungheria che potrebbe ancora regalare spettacolo dopo quello offerto a Silverstone. Si riparte proprio da lì: dal successo di Lewis Hamilton e dall’ennesimo passo falso della Ferrari. Sul circuito di Hungaroring si potrà assistere ad un “aggiornamento in grado di ridurre i rimbalzi il prima possibile” ha dichiarato il Team Principal Frederic Vasseur. “La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare”. Per una Ferrari che inciampa c’è una McLaren che continua a migliorare a vista d’occhio.