Nizza incendio in un condominio | sette morti tra cui 3 bambini Le autorità seguono la pista dolosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 - Un, si sospetta doloso, ha devastato un palazzo a, almenopersone sono morte. Tra le vittime ci sono trepiccoli di 5, 7 e 10 anni, fa sapere l'emittente Bfmtv, mentre gli altri sono un adolescente, due donne e un uomo. Gerald Darmanin, ministro degli Interni francese, ha parlato di ''terribile tragedia''. Una delle vittime piuttosto che morire tra le fiamme si è lanciata dalla finestra. L'è divampato prima delle 2.30, ora in cui sono stati chiamati i vigili del fuoco. Le fiamme stavano avvolgendo il settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, una zona operaia della città. I pompieri hanno portato in salvo 35 persone, tra cui i feriti: una persona è in condizioni molti gravi e due in condizioni critiche.