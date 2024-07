LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | Pala e Mazzilli in finale nei 100 metri ora le sprinter

Leggi tutta la notizia su oasport

20:23 Spazio all'ultima gara di quest'oggi, ovvero le semifinali dei 100femminili. Subito in pista l'unica azzurra al via. Prima semiin cui figura Viola Canovi. Inle prime 2 di ogni heat ed i due migliori tempo di ripescaggio. 20:18 Miglioramento sensibile anche per, che abbassa il suo primato di oltre 10 centesimi chiudendo al terzo posto in 10.57, crono che gli vale la qualificazione! Semivinta dal tedesco Kemminer con 10.42 dinanzi al britannico Ajayi. 20:15 Sta per iniziare la terza ed ultima semidei 100maschili. Compito difficile per Valerio, che ha il sesto personal best tra i partenti. 20:12 Vittoria in 10.65 e primato personale per l'irlandese Ben Sykes. Secondo posto e pass per ladi domani allo svizzero Ashik Begum con 10.67.